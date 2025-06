A Hora da Venenosa: ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada por desvio milionário

Uma ex-funcionária do cantor Alexandre Pires foi condenada a mais de seis anos de prisão por desviar cerca de R$ 1,5 milhão das empresas do artista e da esposa dele, Sara Pires. O crime teria ocorrido entre 2014 e 2018, período em que a mulher atuava como administradora das contas do casal e pessoa de confiança da família. A fraude começou a ser investigada após o próprio cantor desconfiar do padrão de vida da funcionária. Ela passou a ostentar roupas de grife, carros de luxo e procedimentos estéticos incompatíveis com o salário de aproximadamente R$ 4 mil. A Justiça também condenou o marido dela, o sogro e outros dois envolvidos por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Apesar das condenações, todos os réus irão responder em liberdade enquanto recorrem da decisão.



