A Hora da Venenosa: fã revela que beijo em Fábio Júnior destruiu seu casamento

Andrea Freire diz que realizou sonho de dar quatro selinhos no cantor, mas marido se sentiu traído e ela perdeu a casa

Balanço Geral MG|Do R7

Aos 56 anos, Andrea Freire contou que um gesto de fã mudou sua vida para sempre. Em 2019, ela conseguiu dar quatro selinhos no cantor Fábio Júnior, de 71 anos, considerado um dos principais galãs da música brasileira. Pouco depois, o marido se sentiu traído e decidiu terminar o casamento. Andrea precisou vender a casa, dividir o valor do imóvel com o ex e voltar a morar de aluguel.

