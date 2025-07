A Hora da Venenosa: Fabiano, da dupla com César Menotti, fala sobre acidente na BR-040

O cantor Fabiano, que faz dupla com o irmão César Menotti, se manifestou após o acidente que sofreu na tarde desta quarta-feira (10), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Horas depois do capotamento, o artista gravou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio dos fãs e tranquilizando os seguidores. “Foi um acidente feio. O carro acabou, mas graças a Deus estou bem”, afirmou o artista.



