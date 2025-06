A Hora da Venenosa: fãs especulam término entre Amado Batista e modelo 51 anos mais nova

Durante um show em Aracaju, o cantor Amado Batista, de 74 anos, reacendeu rumores de separação ao declarar no palco: “Se não for por amor, eu não fico”. A fala levantou especulações sobre o fim do casamento com a modelo Cálita Franciele, de 23 anos, com quem oficializou união em março deste ano. Além disso, o desaparecimento do perfil da jovem nas redes sociais contribuiu para os boatos. Apesar disso, a assessoria do cantor negou qualquer separação, afirmando que ele costuma dizer essa frase antes de cantar a música “Vida de Solteiro”. Cálita criou um novo perfil no Instagram e prometeu explicar o motivo do sumiço e comentar sobre a declaração do marido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!