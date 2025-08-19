A Hora da Venenosa: Faustão tem melhora no quadro de saúde e recebe alta da UTI

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo os médicos, Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional. Ele já passou por dois transplantes de rim, um de fígado e um de coração. Internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, o apresentador segue sob acompanhamento hospitalar especializado.



