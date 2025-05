A Hora da Venenosa: filha de Arlindo Cruz alerta sobre notícias falsas sobre a internação do pai

Flora Cruz, filha de Arlindo do Cruz, pediu aos fãs que acreditem apenas em informações divulgadas nas páginas oficiais da família, após notícias falsas sobre a saúde do cantor, que está internado com pneumonia. Zé Felipe criticou ataques preconceituosos sofridos por sua filha após ela começar a jogar futebol. Mateus, da dupla Jorge e Mateus, recebeu alta após cirurgia no joelho. Já Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, se recupera após tratamento de um tumor pancreático.



