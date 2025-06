A Hora da Venenosa: Filho de Bruno, da dupla com Marrone, enfrenta críticas após abertura de show

O jovem Enzo Rabelo, filho do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, está no centro das atenções após abrir o show do pai na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Aos 17 anos, Enzo se apresentou por 30 minutos antes da atração principal, mas sua performance dividiu opiniões e recebeu diversas críticas nas redes sociais. Em resposta, o cantor afirmou que entende não agradar a todos e que vai seguir trabalhando com empenho.



