A Hora da Venenosa: filme brasileiro é aplaudido por mais de 10 minutos em evento internacional

Um filme brasileiro se destacou no festival de Cannes, na França, um dos mais respeitados do mundo. O longa “O agente secreto”, de Kléber Mendonça Filho, recebeu a maior nota do evento e foi ovacionado por mais de dez minutos. Estrelado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, a obra concorre ao prêmio Palma de Ouro e conta a história de um professor especializado em tecnologia na década de 70.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!