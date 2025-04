A Hora da Venenosa: Fiuk anuncia venda de guitarra que ganhou de presente de Deolane

O Fiuk postou em suas redes sociais o anúncio de venda da guitarra que ganhou de presente de Deolane Bezerra. O equipamento costuma ser vendido por valores entre R$ 2.000 e R$ 20 mil, dependendo do modelo. A postagem repercutiu e a Deolane reagiu respondendo a alfinetada do cantor. Em 2024, Fiuk e Deolane foram apontados como um casal, mas a amizade entre eles não durou muito tempo e virou uma grande troca de farpas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!