A Hora da Venenosa: fotógrafa de parto denuncia ter sido agredida e ameaçada por MC Daniel

Aline Morais, fotógrafa especializada em partos, fez um desabafo nas redes sociais após o fim do relacionamento entre MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria, mãe do filho recém-nascido do cantor. A profissional contou que foi contratada pela mãe do funkeiro, mas que viveu momentos difíceis no hospital durante o trabalho. Segundo Aline, o clima foi hostil. A fotógrafa afirma que MC Daniel gritou com ela, questionando a demora, e chegou a pegá-la pelo braço exigindo registros antes do momento ideal. A profissional disse ainda que o cantor queria receber os vídeos do parto sem efetuar o pagamento. Por não ceder ao pedido, a fotógrafa alega que foi alvo de ameaças.



