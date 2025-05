A Hora da Venenosa: Gabigol e irmã de Neymar anunciam termino de relacionamento

O namoro entre Gabigol e Rafaela Santos, irmã do jogador Neymar Jr, chegou ao fim. Fontes próximas ao casal contam que Rafaela decidiu terminar o relacionamento por causa de suspeitas de traição do Gabriel Barbosa. O jogador arquivou fotos ao lado de Rafaela nas redes sociais, indicando o término. O atacante negou as acusações de infidelidade e expressou a frustração com as notícias que considerou irresponsáveis. Ele enfatizou que a continuidade ou não do relacionamento foi discutida com respeito entre o casal.



