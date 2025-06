A Hora da Venenosa: Giovanna Lancellotti celebra despedida de solteira com tema country

A atriz Giovanna Lancellotti se despediu da vida de solteira com uma festa animada ao lado das amigas, como Fernanda Paes Leme e Agatha Moreira. O evento, batizado de “O Último Rodeio de Gi”, teve decoração country em tons de rosa e até touro mecânico. O casamento com Gabriel David acontece neste sábado (21), em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro, com a presença de familiares e padrinhos. Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em março de 2023, durante uma viagem à Tailândia. Depois da cerimônia na capital fluminense, o casal fará uma nova comemoração em São João da Boa Vista, terra natal da atriz, no dia 28 de junho, com recepção na vinícola da família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!