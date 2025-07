A Hora da Venenosa: Gisele Bündchen doa R$ 9 milhões para reconstruir escolas públicas no RS

A modelo Gisele Bündchen doou R$ 9 milhões para a reconstrução de três escolas públicas em Porto Alegre, atingidas pela enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio de 2024. As obras, conduzidas pelo Instituto Cultural Floresta, devem ser concluídas em até 12 meses e vão criar 600 vagas para o ensino integral. Gisele também já havia mobilizado doações de itens essenciais para vítimas da tragédia, que deixou 184 mortos e milhares de desabrigados.



