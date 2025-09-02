A Hora da Venenosa: Gusttavo Lima revela empréstimo de R$ 6 milhões de dono da SAF do Cruzeiro

O cantor Gusttavo Lima revelou que recebeu ajuda de Pedro Lourenço, empresário e dono da SAF do Cruzeiro, para gravar um DVD em 2016. Na época, o sertanejo passava por dificuldades financeiras e conseguiu um empréstimo de R$ 6 milhões com juros mais baixos do que os oferecidos pelos bancos. Segundo Gusttavo Lima, o apoio de Lourenço foi decisivo para a retomada de sua carreira musical.



