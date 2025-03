A Hora da Venenosa: helicóptero de Neymar é flagrado levando mulheres para festa privada em chácara

O helicóptero de Neymar foi filmado levando várias mulheres para uma chácara, no interior de São Paulo. No local, acontecia uma festa privada organizada por um dos amigos do jogador. O atacante do Santos teria deixado o aniversário de sua irmã com a desculpa que daria uma carona de helicóptero para um amigo. Mas, Neymar só teria chegado em casa na manhã do dia seguinte.