A Hora da Venenosa: Hulk, atacante do Atlético-MG, compra apartamento de luxo na Grande BH

O Hulk, jogador do Atlético-MG, comprou um apartamento luxuoso em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Torcedores do Galo se animaram com a expectativa de que o ídolo ainda passe muito tempo em terras mineiras. O imóvel tem mais de 800 metros quadrados, com piscina privativa, elevador para carro com vaga dentro do apartamento e, na planta, são previstas cinco suítes.



