A Hora da Venenosa: influenciado é preso em operação policial por exploração de menores
Prisão temporária foi expedida após investigações sobre seu envolvimento com a exploração e exposição de menores em conteúdos para rede
O influenciador Hytalo Santos foi preso, nesta sexta-feira (16) em Carapicuíba, São Paulo. A prisão temporária foi expedida pela Justiça da Paraíba após investigações sobre seu envolvimento com a exploração e exposição de menores em conteúdos para redes sociais. O advogado de Hytalo tentará um pedido de Habeas corpus para sua liberação. Além disso, seu companheiro também foi detido durante a operação.
