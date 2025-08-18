A Hora da Venenosa: influenciado é preso em operação policial por exploração de menores

O influenciador Hytalo Santos foi preso, nesta sexta-feira (16) em Carapicuíba, São Paulo . A prisão temporária foi expedida pela Justiça da Paraíba após investigações sobre seu envolvimento com a exploração e exposição de menores em conteúdos para redes sociais. O advogado de Hytalo tentará um pedido de Habeas corpus para sua liberação. Além disso, seu companheiro também foi detido durante a operação.



