A Hora da Venenosa: Isaac Amendoim encantou a plateia ao vencer o Prêmio Grande Otelo

O ator mirim Isaac Amendoim, protagonista do longa ‘Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa’, foi ovacionado ao subir ao palco para receber a estatueta de Melhor Longa-Metragem Infantil. Com a voz embargada e visivelmente emocionado, Amendoim não conteve as lágrimas durante o discurso.



