A Hora da Venenosa: Isis Valverde vive lua de mel de luxo na Itália

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcos Buaiz estão fazendo uma viagem bem luxuosa pela Itália. O casal está ostentando fotos nas redes sociais que impressionam os seguidores. O roteiro dos recém-casados inclui um tour por ilhas italianas. Na Sardenha, por exemplo, o casal ficou hospedado no hotel mais exclusivo da região, com diárias que variam de 5.000 a 6.000 euros, ou seja, uma única noite pode sair por R$ 30 mil.



