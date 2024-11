Jojo Todynho tem muito carinho pela avó Rita Maria de Jesus e fez questão de comemorar seus 80 anos com a família. A artista, que já perdeu 15 quilos após a cirurgia bariátrica, escolheu um look acinturado e transparente, que evidenciou sua nova silhueta. Brincando, Jojo comentou que a festa valeu a pena, mas também pesou no bolso.