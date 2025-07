A Hora da Venenosa: Justiça concede guarda do filho de Marília Mendonça ao pai

A Justiça concedeu a guarda unilateral do filho de Marília Mendonça ao pai, o cantor Murilo Huff, decisão que foi questionada pela defesa de Ruth Moreira, mãe da artista e avó do pequeno Leo. Segundo os advogados de Dona Ruth, a decisão foi tomada por um juiz substituto e não pelo juiz titular da Vara da Infância. A defesa alega que não houve tempo adequado para manifestação, e que a avó não pôde apresentar provas antes da concessão da guarda total ao pai.



