A Hora da Venenosa: Latino desabafa em redes sociais sobre dependência química do filho

Latino desabafou em suas redes sociais sobre as dificuldades da família com a dependência química de um dos seus filhos. O cantor descobriu a existência do rapaz, de 27 anos, em 2018. Segundo o Latino, o filho já agrediu a mãe, parou de trabalhar e chegou a ser expulso de casa. Guilherme Rocha, o filho do cantor, também se manifestou e fez uma publicação criticando a postura do pai.



