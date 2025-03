A Hora da Venenosa: Letícia Spiller assume romance com português misterioso

A atriz Letícia Spiller assumiu romance com Franclim Mendes da Silva, um português anônimo. A artista foi vista curtindo o carnaval nas últimas semanas ao lado do novo namorado e agora o casal reapareceu no pré-lançamento de um filme. Esse é o primeiro relacionamento da atriz após divórcio com o músico uruguaio Pablo Vare no final de 2023, com quem teve uma relação de sete anos.