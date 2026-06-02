Blitz RECORD: consumidora consegue solução para troca de geladeira
Erro na entrega gerou semanas de transtornos para a consumidora, que só conseguiu uma solução após a atuação do Blitz RECORD
Em Belo Horizonte, a consumidora Kelley enfrentou dificuldades após receber um produto diferente do que havia comprado no Ponto Frio. Ela adquiriu uma geladeira, mas recebeu outro modelo.
Ao tentar resolver o problema, Kelley entrou em contato com a empresa, mas foi informada de que o prazo para reclamação já havia expirado. Sem conseguir a troca, ela procurou ajuda do programa Blitz RECORD.
Após a intervenção da equipe de reportagem, a empresa reviu o caso e se comprometeu a entregar a geladeira correta à consumidora.
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