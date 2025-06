A Hora da Venenosa: Lexa é confirmada como madrinha de bateria da Dragões da Real

A cantora Lexa compartilhou a emoção nas redes sociais ao estrear no carnaval paulistano após ser confirmada como madrinha de bateria da Dragões da Real. A artista visitou o barracão, interagiu com a comunidade e destacou o carinho recebido pelos fãs. Lexa contou a origem na comunidade e a longa história com o samba, quando desfilou pela primeira vez ainda criança, na ala mirim, e construiu uma trajetória sólida. Foi musa, depois rainha no grupo de acesso, e reinou por cinco anos na Unidos da Tijuca.



