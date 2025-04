A Hora da Venenosa: Linn da quebrada anuncia volta aos palcos depois de internação

A cantora Linn da quebrada anunciou a volta aos palcos depois de uma pausa para cuidar da saúde mental. A artista chegou a ser internada. Linn já tem shows marcados nos dias 10 e 11 de maio, em São Paulo. As duas datas estão com os ingressos esgotados. Em suas redes sociais, a cantora disse que está com um friozinho na barriga, mas muito feliz com a volta.