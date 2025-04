A Hora da Venenosa: Ludmilla recusa convite para abrir show de Lady Gaga no RJ

A cantora Ludmilla recusou um convite para abrir o show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento está marcado para o dia 3 de maio. Ludmilla disse que, apesar de se sentir muito honrada com o convite, quer esperar a oportunidade para abrir a apresentação de outra artista, a Beyoncé. A Lud é super fã dela e no início da carreira se apresentava como MC Beyoncé.