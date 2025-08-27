A Hora da Venenosa: Ludmilla se torna ré em ação de calúnia movida por Thiago Gagliasso
Justiça do Rio de Janeiro aceitou queixa-crime do deputado estadual contra a cantora, acusada de calúnia, injúria e difamação
A cantora Ludmilla virou ré em um processo de calúnia movido por Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso e deputado estadual. A ação começou em 2023, após Ludmilla criticar nas redes sociais o parlamentar, que havia votado contra uma homenagem à artista, afirmando que ele era racista.
A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a queixa-crime apresentada pelo deputado, e a cantora agora responde por calúnia, injúria e difamação. A assessoria de Ludmilla informou que a defesa se manifestará nos autos do processo no momento oportuno.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas