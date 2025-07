A Hora da Venenosa: mãe de Marília Mendonça é acusada de ficar com seguro de vítimas do acidente

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, está sendo acusada de ficar com parte do valor do seguro de vida das outras quatro vítimas do acidente aéreo que matou a filha, em novembro de 2021, em Minas Gerais. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o seguro total era de 1 milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 5,5 milhões, e seria dividido igualmente entre as famílias, 200 mil dólares para cada. Mas Dona Ruth teria exigido 100 mil dólares da parte de cada uma delas. A mãe de Marília também foi acusada por Feltrin de gastar parte da herança com cirurgias estéticas, mas o advogado Robson Cunha nega todas as alegações. Segundo ele, o valor do seguro foi destinado ao filho da cantora, Léo, e está em uma conta no nome da criança.



