A Hora da Venenosa: Maisa Silva é surpreendida com declaração de Selena Gomez nas redes sociais

A atriz Maisa Silva foi pega de surpresa com uma declaração de carinho da cantora americana, Selena Gomez. A artista escreveu “te amo” nos comentários de uma postagem que a Maisa fez do encontro com a diva do pop. A Selena ainda compartilhou uma foto com a brasileira nos stories. O encontro das duas foi em Los Angeles, nos Estados Unidos.



