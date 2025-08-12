Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Maisa Silva é surpreendida com declaração de Selena Gomez nas redes sociais

Cantora norte americana compartilhou foto da brasileira nos stories durante encontro em Los Angeles

Balanço Geral MG

A atriz Maisa Silva foi pega de surpresa com uma declaração de carinho da cantora americana, Selena Gomez. A artista escreveu “te amo” nos comentários de uma postagem que a Maisa fez do encontro com a diva do pop. A Selena ainda compartilhou uma foto com a brasileira nos stories. O encontro das duas foi em Los Angeles, nos Estados Unidos.

