A Hora da Venenosa: Marcello Novaes rompe relacionamento por telefone após procedimento estético

O namoro do ator Marcello Novaes terminou por causa de um procedimento estético. A ex-namorada do artista, a influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, revelou a notícia em suas redes sociais e deu detalhes sobre o rompimento. A famosa contou que fez um preenchimento no bumbum e esse teria sido o motivo do fim do namoro, que durou 3 anos. Saory diz ainda que Marcello terminou a relação através de uma ligação.



