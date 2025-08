A Hora da Venenosa: Mariana Xavier rebate boatos de cirurgia bariátrica

A atriz Mariana Xavier usou as redes sociais para responder a rumores de que teria feito uma cirurgia bariátrica. Ela negou o procedimento, afirmou que está no maior peso que já teve e criticou os comentários sobre sua aparência. Mariana reforçou que não deve satisfações sobre o próprio corpo e cobrou mais empatia dos internautas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!