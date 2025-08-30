Logo R7.com
A Hora da Venenosa: marido de Xuxa tem supostas conversas íntimas com massagista vazadas

Mensagens e fotos sensuais atribuídas ao cantor circulam nas redes sociais

Balanço Geral MG|Do R7

O cantor Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxa, estaria envolvido em uma polêmica após o vazamento de conversas íntimas com a massagista Luana Saraiva. Segundo o material divulgado na internet, os dois teriam trocado mensagens de teor sexual, incluindo fotos sensuais e a combinação de um encontro.

Junno e Luana se conheceram em 2013, em uma casa de shows, e teriam voltado a se falar no ano passado, após a divulgação de um anúncio de massagem sensual feito pela profissional. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou sobre o caso.

