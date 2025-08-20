A Hora da Venenosa: Marisa Monte escolhe BH para estreia da nova turnê
Show acontece no dia 18 de outubro, no Parque Ecológico da Pampulha
A cantora Marisa Monte escolheu a capital mineira para o show de estreia da sua nova turnê. A artista vai se apresentar junto com uma orquestra sinfônica formada por mais de 50 músicos. O repertório promete trazer músicas antigas com novos arranjos. A apresentação acontece no dia 18 de outubro, no Parque Ecológico da Pampulha. Depois de BH, a turnê vai passar por outras cinco capitais do país.
