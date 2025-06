A Hora da Venenosa: Maya Massafera faz cirurgia para trocar a cor dos olhos

Maya Massafera faz cirurgia para trocar a cor dos olhos e o resultado ainda é um mistério para os seguidores. Em suas redes sociais, a influenciadora conta que o procedimento precisou ser realizado na Inglaterra, já que no Brasil a cirurgia é proibida. A "tatuagem da córnea" é indicada para pessoas que têm doenças graves, que deixam os olhos extremamente opacos e com pouca possibilidade de visão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!