A Hora da Venenosa: modelo brasileira Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho

A modelo número um das passarelas, a brasileira Gisele Bündchen, está grávida do terceiro filho. Depois de rumores divulgados pelos tablóides internacionais sobre essa gravidez, a assessoria da modelo confirmou que a top está esperando um bebê do namorado, o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente. Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, do casamento com o astro de futebol americano, Tom Brady. Veja a reportagem completa no vídeo acima.