A Hora da Venenosa: morre aos 88 anos Luís Fernando Veríssimo, escritor brasileiro renomado
Autor de best-sellers e apaixonado por jazz, Veríssimo deixa legado literário com milhões de leitores
O Brasil perdeu um de seus maiores gênios literários. Luis Fernando Veríssimo morreu aos 88 anos, em Porto Alegre, neste sábado (30), após complicações decorrentes de uma pneumonia. Nos últimos anos, o escritor enfrentava desafios de saúde, incluindo Parkinson, problemas cardíacos e as consequências de um AVC sofrido em 2021.
