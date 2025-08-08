A Hora da Venenosa: morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (08), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela esposa do artista. Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico após passar mal em casa. Ele ficou internado por quase um ano e meio e, desde então, convivia com sequelas da doença, o que o afastou definitivamente dos palcos e da rotina de shows. Arlindo Cruz integrou o grupo Fundo de Quintal antes de iniciar carreira solo em 1993. Além de sucessos próprios, compôs músicas para grandes nomes da música brasileira e foi referência para gerações de sambistas e pagodeiros.



