A Hora da Venenosa: Murilo Huff entra na Justiça para ficar com guarda total do filho

O sertanejo Murilo Huff entrou na Justiça para brigar pela guarda total do filho que tem com a cantora Marília Mendonça. Desde a morte da artista, a criança está sob cuidados da mãe da famosa. Murilo não deu detalhes do motivo desse pedido, porque o processo corre em segredo de Justiça.



