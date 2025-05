A Hora da Venenosa: namorado de Sandy é processado por imobiliária por dever aluguel

Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, chamou atenção nas redes sociais. O médico que já foi acusado de fraude em convênios, está sendo processado por uma imobiliária de São Paulo. O homem alugou um imóvel em fevereiro do ano passado, com contrato de duração de um ano, e saiu antes do prazo. Ele deixou o imóvel sem pagar o último aluguel e a conta de energia do mês de dezembro. A dívida já passa dos R$ 60 mil.



