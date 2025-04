A Hora da Venenosa: Nasce primeiro filho de Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro

Nasceu o Theo, primeiro filho do meia-atacante do Cruzeiro, Matheus Pereira e da mulher dele, Thalyta Lima. O bebê nasceu em Belo Horizonte e foi anunciado através das redes sociais do jogador, "Nossa benção chegou! Theo veio para trazer uma luz, uma paz e um amor que eu nunca tinha sentido”, publicou o atleta. O meia-atacante havia sido dispensado das últimas viagens do time por conta da expectativa pelo nascimento do filho.