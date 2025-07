A Hora da Venenosa: nasceu Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

A segunda filha do jogador Neymar e da influenciadora digital Bruna Biancardi nasceu durante a madrugada deste sábado (05). A pequena Mel veio ao mundo em um hospital de São Paulo onde a internação pode custar até R$ 12 mil em uma das suítes presidenciais, que conta com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Bruna Biancardi precisou passar por uma cesariana de emergência por causa do rompimento da bolsa. Com a recém-nascida, Neymar se torna pai pela quarta vez.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!