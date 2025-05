A Hora da Venenosa: Natanzinho grava novo DVD em show com Wesley Safadão em BH

O evento Safadão e Natanzinho promete reunir milhares de pessoas na esplanada do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, neste sábado (10). A equipe do Balanço Geral Minas foi convidada para acompanhar a montagem desta mega estrutura, onde vai acontecer também a gravação do DVD do Natanzinho.



