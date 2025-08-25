Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Nattan gera polêmica ao pagar fã para trair namorada durante show

Episódio aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul; namoro do jovem chegou ao fim após a cena

Balanço Geral MG|Do R7

O cantor Nattan se envolveu em uma polêmica durante uma apresentação no estado do Mato Grosso do Sul. No palco, ele ofereceu R$1.000 para um fã trair a namorada. A atitude foi criticada e terminou na hora com o relacionamento do casal. O rapaz pediu desculpas nas redes sociais mas a ex-namorada confirmou o fim da relação.

