A Hora da Venenosa: Nattan gera polêmica ao pagar fã para trair namorada durante show

O cantor Nattan se envolveu em uma polêmica durante uma apresentação no estado do Mato Grosso do Sul. No palco, ele ofereceu R$1.000 para um fã trair a namorada. A atitude foi criticada e terminou na hora com o relacionamento do casal. O rapaz pediu desculpas nas redes sociais mas a ex-namorada confirmou o fim da relação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!