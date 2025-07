A Hora da Venenosa: Nattanzinho cancela agenda de shows após diagnóstico de Influenza A

O cantor Nattanzinho precisou cancelar quatro shows após ser diagnosticado com Influenza A. Ele publicou nas redes sociais a imagem do exame e apareceu em repouso no hospital ao lado da influenciadora Rafa Kalimann. A gripe, que provoca febre, tosse e dores no corpo, exigiu que o artista interrompesse a agenda por recomendações médicas. Em nota, ele agradeceu o carinho dos fãs e disse que espera se recuperar logo para voltar aos palcos.



