A Hora da Venenosa: Nego Di deixa penitenciária após decisão da Justiça

O influenciador Nego Di deixou a Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele ficou mais de quatro meses preso. O humorista é réu em um processo por participação em um suposto esquema de venda de produtos que não foram entregues por uma loja virtual. Nego Di teve a liberdade provisória concedida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), até o julgamento do mérito de habeas corpus pedido pela defesa, que ainda não tem data definida. Mas, a decisão impõe algumas medidas cautelares. Além disso, o humorista está proibido de usar redes sociais e pode ter o passaporte recolhido. Veja a reportagem completa no vídeo acima.