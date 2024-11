A Hora da Venenosa: Nego do Borel é levado para delegacia após brigar com homem no RJ

O funkeiro Nego do Borel foi levado para a delegacia depois de brigar com um homem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A confusão foi durante o dia e a identidade do outro envolvido ainda não foi revelada. A briga foi separada por policiais que estavam próximos ao local. Para parar as agressões, os agentes usaram spray de pimenta, mas a situação só foi resolvida mesmo quando os dois foram encaminhados à delegacia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.