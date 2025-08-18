Logo R7.com
A Hora da Venenosa: neta e filha de Raul Gil são proibidas de falar sobre o apresentador

Raquel Gil disse em vídeo que o tio, Raul Gil Júnior, enviou notificação extrajudicial impedindo declarações

Balanço Geral MG|Do R7

A família do apresentador Raul Gil vive um novo capítulo de desavenças. A neta dele, Raquel Gil, publicou um vídeo relatando que recebeu, junto com a mãe, Nanci Gil, uma notificação extrajudicial do tio, Raul Gil Júnior. Segundo ela, o documento as proíbe de falar qualquer coisa a respeito dos parentes.

