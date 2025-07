A Hora da Venenosa: Neymar compra 'Batmóvel' por R$ 8 milhões, mas não pode dirigir nas ruas

Neymar comprou um Batmóvel inspirado no carro do famoso super-herói em um leilão promovido por ele mesmo. O veículo, desenvolvido pelo designer Ademar Cabral, possui motor V8 com potência de até 500 cavalos, semelhante a de um Porsche 911. Apesar das características impressionantes, o carro não pode ser dirigido em vias públicas, limitando seu uso a áreas privativas. A compra custou cerca de R$ 8 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!