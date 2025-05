A Hora da Venenosa: Neymar entra na Justiça para impedir publicação de reportagens sobre si

Um portal de notícias preparou uma série de reportagens sobre o Neymar e os negócios que ele mantém com o pai. O jogador tentou impedir a publicação e entrou na Justiça pedindo que o conteúdo só fosse divulgado depois de uma análise prévia. O atleta ainda pediu que a Justiça estipulasse uma multa de R$10 mil reais caso a reportagem fosse publicada sem a autorização. O Tribunal negou o pedido e o juiz considerou que o jornalista fez tudo dentro do padrão ético exigido pela profissão.



